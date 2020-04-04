"القباج" تناشد أصحاب المعاشات بفتح حسابات بنكية لتسهيل الصرف إلكترونيا

ناشدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المواطنين بضرورة فتح حسابات بنكية، حتى يتم صرف المعاشات لهم إلكترونيا، ما يخفف الكثير من الأعباء علي المواطنين من كبار السن، ويدعم منظومة الشمول المالي الذي تعمل الدولة علي تحقيقها في كل القطاعات.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "MBC مصر 2"، أن هناك عدة إجراءات احترازية اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورنا، كانت السبب الرئيسي لتقسيم عملية صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح، وذلك لمنع الازدحام والتكدسات أمام مكاتب البريد والتأمينات.

وأضافت، أن هناك 7 ملايين مواطن يقومون بصرف المعاشات شهريًا، وكلهم من كبار السن، أي أنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لذلك تم اللجوء لتقسيمهم لـ3 شرائح، الأولى من 1000 جنيه فأقل، وتضم ما بين 2 إلى 4 مليون مواطن، ونفس الرقم في الشريحة الثانية، وهي التي سيبدأ الصرف لها غدًا.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من جهة لقنوات الصرف، حيث كان هناك تعاونًا مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والاتصالات، حيث تم نقل أجهزة ومكاتب الصرف إلى عدد من المدارس ومراكز الشباب، لتخفيض التكدس والزحام على مكاتب البريد، كما وفرنا مراكز مختلفة للصرف، وتخصيص أماكن للانتظار ، بحيث يكون هناك مسافات بين المواطنين لمنع نشر أي فيروس، موضحة أن هذه الإجراءات سيستمر العمل بها حتي شهر يونيو المقبل.