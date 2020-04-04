بدء تلقي الطلبات عبر البريد.. خطوات ترخيص المباني بـ6 أكتوبر إليكترونيا

مع انتشار فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع، بدأت الدعوات إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كما اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما استكملت الهيئات الحكومية دورها بتحويل الخدمات الخاصة ليتم تقديم الطلبات إلكترونيا.

وفي هذا الإطار بدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تلقي طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم طلبات تراخيص البناء بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عبر البريد الإلكتروني:

- يتم إرسال طلب ترخيص البناء للبريد الإلكتروني الخاص بالجهاز 6octoberlicense@gmail.com

- يقوم الجهاز بمراجعة الطلبات من قبل الإدارة المختصة بالجهاز، والتأكد من سلامة البيانات المرسلة.

- يتم التواصل مع العملاء عبر الإيميل لاستكمال البيانات.

- ثم يتم استيفاء المستندات المطلوبة والتي تخص ملكية الأرض والعقارات.. إلخ.

- يقوم الجهاز بتحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.