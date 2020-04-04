رئيس "الصدر" بقصر العيني: لا يمكن حدوث انتكاسة لمريض كورونا بعد التعافي

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، إنه لا يمكن حدوث انتكاسة مرة أخرى لمريض فيروس كورونا بعد التعافي منه، موضحا أن الأجسام المضادة التي أنتجها جسمه وتواجدت في دمه أصبحت خط دفاعي ثاني، حيث تتواجد ما تسمى بخلايا الذاكرة داخل الجهاز المناعي تتعرف من خلالها على الفيروس مرة ثانية وتكون جاهزة لمقاومته وفي أغلب الأحيان تسيطر عليه.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أن الصين استخدمت الأجسام المضادة للعلاج، حيث تم استخلاصها من دم الناقهين وتم فلترتها وحصلوا على نوع من المصل وأعادوا حقنها في مرضى حالاتهم شديدة وتم شفائهم، موضحا أن هذه الطريقة تسمى "المصل واللقاح".

وأشار إلى أنه بعد تحليلين سلبيين يتم إخراج المشتبه في إصابته بفيروس كورونا وفق البروتوكول المصري، كما أن هناك درجات للحالات الإيجابية عالية وخفيفة، موضحا أن هناك مؤشرات تبين مدى استجابة جسم المريض بالشفاء أو التدهور.

وأوضح أن أعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد التي تعلنها وزارة الصحة والسكان يوميا هي الحالات المؤكدة، كما أن الوزارة تتابع الحالات المشتبه بها حتى وإن أظهرت التحليل في المسحة الأولى بأن سلبية.

وأوضح أن فترة العدوى لظهور الأعراض تسمى فترة الحضانة والتي تبلغ 14 يوما، موضحا أن الأعراض تظهر في الغالب باليوم الخامس أو السادس، والبعض يظهر لديه الأعراض في اليوم الأخير أي الـ14، بينما هناك حالات رصدت بظهور الأعراض في يوم 20 ووصلت أحيانا لـ28 يوم ولكن هذا بالنسبة للعائدين بالخارج، أما الداخل ففترة العزل مازالت 14 يوما.