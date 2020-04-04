إخماد حريق هائل بمحول كهرباء قرية الحصة في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماد حريق هائل اندلع بمحول كهربائي بناحية الحصة بمركز طوخ، دون خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من النجدة بحدوث حريق بلوحة مفاتيح محول كهربائى قدرته 200 ك فولت أمبير، بناحية الحصة بطوخ.

وبالفحص تبين للرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، وجود المحول بأرض زراعية ويوجد بها عمود كهرباء مثبت عليه المحول على ارتفاع 7 أمتار، أسفله لوحة مفاتيح خاصة بالتشغيل على ارتفاع متر من سطح الأرض، أدى إلى احتراق المفتاح دون حدوث ثمة أضرار بالمحول ذاته، حيث جرى الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث والسيطرة على الحريق.