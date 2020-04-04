امسك مخالف.. لعب كرة وقعدات قهاوي في الطالبية وشارع إمام جمعة بالشرابية

استجابة لحملة جريدة "الوطن"، للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، تحت عنوان "امسك مخالف"؛ أرسل عدد من قراء "الوطن"، مخالفتين ارتكبهما البعض، ما يعرض المواطنين للخطر.

ملعب برشلونة:

رسالة إلى الوطن، مرفقة بصور، وجاء فيها: "ده ملعب مفتوح 24 ساعه ومش بيقفل صبح وليل على كده، ملعب برشلونة شارع نبيل طه الطالبية فيصل".

قعدات قهاوي في الشرابية:

وأرسل أحد أهالي شارع إمام جمعة بمنطقة الشرابية، شكوى إلى الوطن، بسبب انتشار مجموعة من الشباب، في الشوارع أثناء وقت الحظر.

وكانت نص الشكوى: "عايز أعمل شكوى في الناس اللي بتلعب كورة في الشارع في وقت الحظر وبيعملوا قعدة شبه القهوة برضه وقت الحظر، ومفيش أي دورية بتعدي عندنا، وهما مستغلين الموضوع ده أسوأ استغلال".

وأضاف المرسل: "إحنا ساكنين في الشرابية خلف مزلقان عايدة على طول، ومش عارفين نوصل صوتنا إزاي، وقرأت على موقعكم عن مبادرتكم فياريت توصلوا صوتنا وتشوفولنا حل".

"امسك مخالف" تهدف إلى كشف مستغلي ظروف الحظر

وتهدف الحملة إلى رصد وكشف مستغلي الظروف الراهنة ممن يقومون برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو الصحية، أو تخزينها بهدف الربح غير المشروع.

وتدعو "الوطن"، قراءها للمشاركة في الحملة برصد تلك المخالفات، وإرسال صور أو فيديوهات عبر رقم "واتس آب" الخاص بـ"الوطن" (01129888992)، أو من خلال رسائل صفحة الجريدة الرسمية على "فيس بوك" عبر الرابط ( https://www.facebook.com/ElWatanNews ).