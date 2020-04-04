ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في هولندا إلى 1651

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم، تسجيل 164 حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرفع العدد الإجمالي إلى 1651.

العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و627 حالة

ورصد المعهد الوطني للصحة، زيادة نسبتها 6% في حالات الإصابة الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛، ما رفع العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و627 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الصحية الهولندية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 166 وفاة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة، موضحة أن العدد الفعلي للوفيات والمصابين أعلى من الرقم الرسمي في ضوء عدم إجراء اختبارات الكشف عن المرض على نطاق واسع في البلاد.

وأخضعت السلطات الهولندية أكثر من 80 ألف شخص لفحص كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.