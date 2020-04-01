ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في هولندا إلى 1173 حالة

سجلت هولندا حالات إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، 1019 حالة ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و614 حالة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في هولندا، أنّ عدد حالات الوفاة الجديدة بكورونا في البلاد بلغ 134 حالة ليصل الإجمالي إلى ألف و173 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 563 حالة وفاة ذات علاقة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا المرض في البلاد إلى ألفين و352 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات ضمن الكادر الطبي إلى أكثر من 2000 شخص.