استثناء بيطري الدقهلية من حظر التجوال.. و"المنجي": خط الدفاع الخفي

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، عن موافقة المحافظ علي استثناء الأطباء البيطريين من حظر التجوال، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور، وذلك عرفانًا وتقديرًا بأهمية الطب البيطري ودوره في الأزمات والطوارئ، وحرصًا منه على مصلحة مربي الثروة الداجنة والحيوانية.

وقال "المنجي"، إنه تقدم بمذكرة لمحافظ الدقهلية تضمنت الأعمال الخاصة بالطب البيطري، والتي تستوجب تواجد الطبيب البيطرى بعد مواعيد الحظر، مثل الإشراف على الذبح بمجازر الدواجن الخاصة، منعًا للتلاعب حيث يتم الذبح بها في أوقات الليل المتأخرة، والمشاركة في لجان الكمائن الحدودية لفحص سيارات نقل الطيور الحية، والتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور بعد فحص تصريح نقل الطيور بها، واستدعاء الطوارئ في حالة الولادات والتسمم وغيرها.

وأضاف المنجى، أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الخفي الذي يبذل كافة الجهد لحماية المجتمع من الأمراض المشتركة، ولا سيما الأمراض الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة، مشيرًا إلى أن قرار الاستثناء كان بهدف عدم المساس باقتصاد المحافظة من المنتجات الحيوانية والداجنة، بما يسمح من توفير المنتجات ذات أصل حيواني بشكل صحي مصالح للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن فكرة الاستثناء ليست باب لحرية التجول، فالأطباء البيطريون على قدر كافٍ من الوعي بدورهم في حماية المجتمع، ولاسيما أنفسهم، وذلك يظهر في فرق التطهير البيطرية والتى استمرت على مدار 22 يومًا ومازالت تؤدي دورها.