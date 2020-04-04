بسام راضي: الرئيس أجل فعاليات افتتاح المشروعات ولكن العمل بها مستمر

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل افتتتاح المشروعات القومية، اليوم، بسبب أزمة فيروس كورونا، هو تأجيل فعاليات الافتتاح فقط، ولكن معدلات الخطة التنفيذية على أرض الواقع للمشروعات القومية، مستمرة كما هي.

وشرح راضي: "المشروعات القومية لها أهداف استراتيجية عديدة، ومن ضمنها الانتقال لعصر الرقمنة والحوكمة والكفاءة الإدارية، في إطار تغيير صورة مصر الجديدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تلك الافتتاحات، كان مخطط أن تكون بشكل معين وترويجي ودعائي، لتعكس المجهود الكبير، الذي جرى السنوات الماضية، في تشييد هذه المشروعات، وكان سيحضرها شخصيات دولية مهمة، مدعوة لمصر، لتحضر المشروعات، مثل افتتاح المتحف المصري، ومتحف الحضارة والعاصمة الإدارية الجديدة، يوجد بعد دولي من هذه الافتتاحات.