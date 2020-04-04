10 آلاف جنيه عقوبة اصطياد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الغابة الشجرية بمدينة شرم الشيخ، يرافقه المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في استغلال هذه الغابة، و إعادة زراعتها، وكذلك الجزء المجاور لمضمار الهجن بنباتات الزينة والزهور، لتكون مزارًا سياحيًا لزائري منطقة سباقات الهجن.

وشدد المحافظ على منع اصطياد الحمام والطيور المهاجرة وترويعهم، وقرر معاقبة من يقوم بتلك الأعمال بدفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، ومصادرة الأداة المستخدمة في الصيد، وذلك حفاظًا على الحياة البرية للطيور المهاجرة.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف، أن مساحة الغابة 105فدانًا، وتروى بمياه الصرف الصحي المعالج.