"أ ش أ": إصابات كورونا على مستوى العالم تجاوزت مليونا و141 ألفا

تجاوز عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، مليونا و141 ألف حالة إصابة مؤكدة، على مستوى العالم، منذ بداية تفشي الجائحة في شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وجاء على موقع رصد حالات الوباء، التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات بلغ أكثر من مليون و141 ألف حالة، وكان قبل أسبوع 700 ألف حالة، وهي زيادة تمثل 75%تقريبا.

الولايات المتحدة سجلت أكثر من 278 ألف إصابة

واشار الموقع، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 278 ألف حالة واسبانيا أكثر من 124 ألف حالة تلتها إيطاليا بأكثر من 119 ألف حالة ثم ألمانيا أكثر من 92 ألف حاله وفرنسا 83 آلاف حالة وتراجعت الصين للمركز السادس بأكثر من 82 ألف حالة.

عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ 60 ألفا و960

وذكر الموقع أن عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ 60 ألفا و960 حالة وفاة، وهو تقريبا ضعف عدد الوفيات قبل أسبوع، وتصدرت إيطاليا القائمة بأكثر من 14 ألفا و600 حالة، تلتها أسبانيا بأكثر من 11 ألفا و700 حالة، ثم المملكة المتحدة بأكثر من 4 آلاف و300 حالة ثم إيران بأكثر من 3 آلاف و400 حالة وتراجعت الصين أيضا للمرتبة السادسة بأكثر من 3 آلاف و200 حالة.

وأوضح الموقع، أن عدد المتعافين اقترب من 236 ألف حالة، ففي الصين اقترب عدد المتعافين من 77 ألف حالة ثم أسبانيا أكثر من 34 ألف حالة تلتها ألمانيا بأكثر من 26 ألفا ثم إيطاليا، والتي بلغ عدد المتعافين فيها 19 ألفا و758 وبعدها إيران بفرق طفيف بعدد متعافين بلغ 19 ألفا و 736 حالة ثم فرنسا بأكثر من 14 ألف حالة.

وكانت قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية أشارت في وقت سابٌلإ، اليوم، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا المستجد حول العالم إلى 240 ألف حالة.

وكانت سلطات مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي الصينية، مركز انتشار الوباء، قررت عدم تخفيف القيود المفروضة على تحركات المواطنين بغية منع حدوث ارتداد في تفشي كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت الحكومة المحلية في ووهان التي بدأ منها الوباء تفشيه في العالم أواخر ديسمبر الماضي، في بيان صدر عنها اليوم أن المجتمعات السكنية في المدينة ستستمر في تطبيق إدارة مغلقة، حيث يجب على السكان الذين يدخلون المجتمعات المحلية الخضوع لفحص درجات حرارة أجسامهم وارتداء الكمامات.

وطلبت السلطات من المواطنين البقاء في منازلهم والامتناع عن التحركات غير الضرورية، محذرة إياهم من التهاون في اليقظة وسط تزايد تدفق الناس والسكان غير المحليين.

وأشارت السلطات، إلى أن منع حدوث ارتداد في تفشي العدوى لا يزال "مهمة شاقة"، وخاصة في ظل ظهور مرضى لا تظهر عليهم أعراض، وآخرين جاءت نتائج فحصهم إيجابية مرة أخرى بعد خروجهم من المستشفيات، بالإضافة إلى حالات إصابة جديدة بين الوافدين من الخارج.

وطلب الحكومة المحلية، من السكان مواصلة تطبيق المزيد من الجهود المعززة بغية تعقب حالات الإصابة بالوباء وفرض الحجر الصحي المناسب عليها ومعالجة المرضى والذين كانوا على اتصال معها في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن يتم رفع القيود المفروضة اعتبارا من 23 يناير الماضي على الخروج من ووهان في الثامن من أبريل الجاري، فيما استأنفت وسائل النقل العام في المدينة خدماتها جزئيا، مع تزايد ملحوظ في حركة المشاة والسيارات على الطرق.

وسجلت في مقاطعة هوبي الأسبوع الماضي إصابة واحدة مؤكدة جديدة بـ"كوفيد-19"، لكن الأربعاء والخميس الماضيين سجلت هناك 37 و51 إصابة جديدة.