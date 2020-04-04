  الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع في مديرية باقم بصعدة

أعلن الجيش الوطني اليمني، مسنودا بمدفيعة قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، اليوم، إحراز تقدم جديد، وتحرير عدد من المواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة، إثر هجوم نوعي على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا في المديرية.

وقال قائد أركان حرب اللواء الخامس العقيد سليمان النويهي -لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"- "إن قوات الجيش الوطني في اللواء الخامس شنت عملية هجوم نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الارهابية تمكنت من خلاله تحرير منطقة المزارع المحيطة بمركز مديرية باقم".

وأضاف النويهي، "أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطائرات الاباتشي لقوات التحالف داهمت مواقع عناصر الميليشيا ودمرت التحصينات والمتارس التي كانت تختبئ فيها المليشيات الحوثية".

وأشار النويهي، الى مقتل واصابة العشرات من المليشيا واغتنام الجيش الوطني الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

مصرع أكثر من 25 حوثياً بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة صرواح

وأعلن الجيش الوطني اليمني أن أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون، اليوم، بنيران قواته في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن "أبطال الجيش اليمني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح".

وأشار المصدر، إلى أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات تابعة للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

وكانت مدفعية الجيش الوطني اليمني استهدفت فجر اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.