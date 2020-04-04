جامعة القاهرة: جميع نتائج مرضى معهد الأورام لفيروس كورونا سلبية

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم التعامل بجدية كاملة مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام منذ اللحظة الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.

وقال علم الدين، في بيان له، إنه تم إدارة الملف وفقًا للخطط الموضوعة، بالإضافة إلى إتخاذ قرارات هامة لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

المعهد اكتشف الإصابات دون أن تظهر عليهم الأعراض.. والإعلان الرسمي للحالات عن طريق وزارة الصحة

وشدد الدكتور علم الدين، أنه تم اكتشاف الحالة الأولي في يوم 26 مارس، وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من الإصابات وإرسالها إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة، والتي أثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية وذلك أثناء تأدية عملهم، وهذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين، وأن حالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

نتابع حالات المصابين بفيروس كورونا ..وحالتهم الصحية جيدة

وأضاف علم الدين، إنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة ، وإرسال الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية علي رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة علي أن يعود للعمل مرة أخري بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حالياً.

وأكد علم الدين، أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول على 1000 كاشف طبي لفيروس كورونا على نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد خلال آخر أسبوعين، مشيرا إلى إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وشدد المتحدث باسم الجامعة، على أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخرى بعد الوقف المؤقت للتعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأشار الدكتور علم الدين، إلى تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوى والجودة داخل المعهد، مشيرا إلى أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة مباشرة، لمتابعة كافة المستجدات وتلقي التقارير الدورية حول تنفيذ خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.