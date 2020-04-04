محافظ الإسماعيلية: تتبع 600 مخالط لـ5 مصابين بكورونا حتى الآن

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن قرية أبوربيع المعزولة بسبب وجود إصابتين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الشخص الأول جاءت بعد زيارة والده بمحافظة القليوبية، وجرى إبلاغ محافظة القليوبية لمتابعة محيط الأسرة التي زارها.

وأضاف "بشارة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تجري متابعة القرية وجرى عمل تحاليل للبعض وجميعها سلبي، وجميع عمال المطعم الذي يعمل به المصاب بلا أعراض حتى الآن.

وتابع محافظ الإسماعيلية، أنه كان يوجد حالة لسيدة عائدة من العمرة في فايد منذ 20 يوما، وتعافت وخرجت من المستشفى، وجرى عمل تقصي لمحيطها وكل من تعامل معها.

وأشار بشارة، إلى أن المحافظة كان بها حالتين أخريين في المرور وشركة الكهرباء، بإجمالي 5 مصابين، ويجري تتبع 600 شخص مخالطين للحالات.