التموين: إلغاء معارض "أهلا رمضان" لمنع التكدس

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إنه تقرر إلغاء معارض "أهلًا رمضان" هذا العام، لمنع الزحام والتكدسات، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن السلع التي كانت تُعرض بالمعارض ستعرض في السوبر ماركت والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد على أنه سيكون هناك خصومات على بعض السلع تتجاوز 20% لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة الحالية.

وأشار: "الاحتياطي الآمن من السلع يزداد يوميًا، وأما بنعمل طلب على سلعة معينة زي القمح، أو السكر أو الزيت بناخد تقريبًا 10 أسابيع عشان نوزعها في الأسواق الداخلية، وعملنا نوع من الاستشراف بما يحدث في الأسواق العالمية وشوفنا حجم الاستهلاك وزيادته، وإزاي نكون هذا الاحتياطي الآمن من السلع الأساسية وابتدينا ننوع مصادر الإمداد من هذه السلع".