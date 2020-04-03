كيف تعمل السوبر ماركت 24 ساعة وتحظر حركة المواطنين؟.. "التموين" تجيب

قال الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، إن أسواق الجملة والسادس من أكتوبر شهدت حالة من التكدس والتكالب على الشراء، حيث تصور تجار التجزئة والمزارعون أن يومي الجمعة والسبت الماضيين سيشهدان حظرًا تامًا، ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار، حيث ظهر هذا الأمر في الليمون، بسبب شراء المزارعين السلع بأسعار مبالغ فيها وتخزينها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كل ما يؤكل كغذاء للإنسان غير قابل للحظر، سواء في آليات النقل والتوزيع والتخزين والمحال والمصانع التي تنتجه والفحص في الجمارك".

وأوضح: "السوبر ماركت فاتح 24 ساعة، ولو عاوز تشتري حاجة انزل أقرب محل لك، وهو مفتوح للضرورة والدليفري مسموح له بالتحرك دون أي تقيد بالحظر".

وأشار، إلى أن نفس الأمر ينطبق على سيارات النقل، حيث أنها مسموح لها بالتحرك على مدار ساعات اليوم، سواء كانت محملة بالبضائع أم لا، وذلك بموجب الفواتير الخاصة بعمليات البيع والشراء.

وأردف: "غلق المطاعم لا يعني إنها متشتغلش ويوفر طلبات، لكن العمل وخدمة التوصيل سارية لكن لا يسمح بفتح أبواب المطاعم للمواطنين".