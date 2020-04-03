"التموين": إتاحة صرف نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية أبريل لمنع التكدس

قال الدكتور وائل عباس معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر إتاحة صرف نقاط الخبز حتى نهاية شهر أبريل للمواطنين؛ لمنع التكدس والزحام، مشيرًا إلى أن هناك نحو 35 ألف منفذ في الجمهورية لصرف السلع التموينية للمواطنين، وأن كل المخصصات التموينية متوفرة.

وأضاف عباس، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الوزارة وفرت حملات رقابة على الأسواق؛ لمتابعة أي مخالفات، مشددا على أنه ليس هناك أي داعٍ للتكالب على الشراء والتخزين.

وأوضح معاون وزير التموين أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 4 أشهر، والسكر 7 أشهر، والزيوت 6 أشهر، بينما يصل مخزون الدواجن المجمدة لمدة عام واللحوم المجمدة أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى أن صرف السلع التموينية يكون عبر 35 ألف منفذ بالمحافظات، وفي مراحل مقبلة سيجرى زيادتها.