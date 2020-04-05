أستاذ طب بيطري: القطط لا تنقل كورونا للإنسان ولكن تصيب بعضها

قال الدكتور عامر رمضان أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن القطط لا تنقل فيروس كورونا للإنسان، ولكن تأخذ الإصابة أو العدوى من صاحبها المصاب، لافتا إلى أن القطط من الممكن، أن تنقل الفيروس للقطط الأخرى، ولكن الإصابة لا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقا لدراسة الجارديان.

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن في الصين حدثت إصابة من مواطن مصاب إلى كلب وتوفوا، والعدوى جاءت من إنسان لحيوان، وليس العكس، وأن القطط لا تنقل الفيروس، لوجود مناعة قوية لديها.

وتابع: أنه لقول أن القطط تنقل الفيروس كوفيد 19 للإنسان يجب أن يتم إجراء أبحاث في الجامعة، ونشرها في مجلات علمية رسمية وموثقة، وأنه لا يجب تناقل معلومات عن طريق مصادر إعلامية وهذا خطأ، وحاليا القطط آمنة ولا تنقل فيروس كورونا للإنسان.