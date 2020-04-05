"ست كورونا المجنونة".. "الوطن" تنشر أخر قصائد الراحل صلاح فايز

تنشر "الوطن"، أخر قصائد الشاعر الكبير الراحل صلاح فايز، الذى رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة، عن عمر ناهز 86 عامات، بعد وعكة صحية.

كانت أخر قصائد الراحل، التى شرع فى كتابتها منذ قرابة الأسبوع، هي قصيدة خاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، والتي تقول:

بيتك.. بيتك.. مع كتاكيتك يا أبو صلاح

بيتك.. بيتك.. دقت ساعة المرواح

بيتك.. بيتك.. وأقفل بابك بالمفتاح

ستّ كورونا.. المجنونة

غزت العالم دايرة بتحصد في الأرواح

بيتك.. بيتك..

قضّى الوقت مع الأولاد

شوف مين ذاكر والعب (games) ويّا نهاد

رتب ورقك وأعمل شغلك بالتليفون

واقعد ويّا مراتك حبّة ده انتوا بُعاد

بيتك.. بيتك ..

طهّر جسمك والبس "ماسك" يا عم وديع

لو حبيّت تشترى م السوق شئ وتبيع

وإن قابلك صاحبك محمود ولاّ حليم

إوعى تبوسه ممكن تلقط عدوى تضيع

بيتك.. بيتك..

بيتك.. بيتك.. ماتستهونشى.. ماتستهونشى

ما انتش قد الفيروس ده ولا تقدرشى

بالفهلوة تتخلّص منّه وتبعد عنّه

واللى تقوله وزارة الصحة ده اللى ح يمشى

بيتك.. بيتك..

بيتك.. بيتك.. ونعدّيها بإذن الله

بأقل ضحايا وبدون شدة أو معاناة

بس أهم حاجة الوعي يا أهل بلدنا

ونبطل بقى فهلوة ولامبالاة

بيتك.. بيتك..