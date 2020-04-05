محافظ بورسعيد: تجهيز مستشفى المبرة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

صرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه جرى الانتهاء من تجهيز مستشفى المبرة، بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة، لتمكينها من أداء مهامها الطبية بشكل كامل، لأبناء المحافظة، وتوفير الكوادر الطبية، وكذلك كل مستلزمات الوقاية الشخصية، حرصا على سلامة العاملين والمترددين، لتضاف إلى مستشفى الحميات، في استقبال حالات الاشتباه الخاصة بفيرس كورونا.

وجرى تدعيم أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، بكل الإمكانات التي تمكنهم من أداء مهامهم، على أعلى مستوى، لخدمة المترددين.

ووجه المحافظ، في بيان، الشكر لكل أطقم الجيش الأبيض، بمستشفيات بورسعيد، خاصة التي تستقبل حالات الاشتباه، في الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.

ودعا المحافظ، المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يمدها بعون من عنده، لتعبر هذه المرحلة في سلام، وفي أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه جرى تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين، بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.