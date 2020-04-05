علي جمعة: إنفاق الأموال وقت الأزمات والعسرة أفضل عند الله من آداء الحج

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، إن آداء الشخص فريضة الحج، يّغفر الله ما تقدم من ذنبه، أما من أنفق ماله في وقت الأزمات والعسرة، يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن من الأفضل أن يُنفق الإنسان في سبيل الله وقت الأزمات، حيث إن هذا الإنفاق، يجعل الإنسان مستجاب الدعوة، ويُدخله الله الجنة بإذن الله، فضلًا عن إنارة قبره، ويُحسن الشخص بهذا الإنفاق علاقته مع الله، "كل ما ينفق في العسرة بنية الضراعة إلى الله، يجعل الإنسان حاجة أخرى أمام الله"، حيث إنه يجوز إخراج الذكاة قبل موعدها ولمدة عامين مقدمًا.

وأشار مفتي الجمهورية سابقًا، إلى أن الرسول عندما أنفق سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة، قال الرسول فيه: "ما ضر بن عفان ما فعل بعد هذا اليوم، أفعل ما شئت يا عثمان فقد رضى الله عنك"، لذلك على كل قادر الآن يّسر الله عليه الفرصة للتصدق أن ينفقها لله، وهناك جمعيات خيرية ومجتمع مدني، يتولى توصيل تلك الأموال لمستحقيها.