علي جمعة: الاجتماع أثناء الأوبئة حرام.. ولو كان للصلاة

شدد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، على حرمة الاجتماع حتى لصلاة الجماعة في أوقات الأوبئة.

وأضاف جمعة خلال خطبته المٌذاعة عبر فضائية "dmc"، "أننا أمام نوع جديد من الأوبئة الخطرة"، مشددًا على وجوب عدم السير وراء العاطفة والالتزام بالعلم وسنن الله في كونه التي لا يستطيع أحد تبديلها أو تحويلها.

وأوضح أن الاجتماع في الأوبئة، لم يكن من فعل السلف الصلح متذكرًا اجتماع بعض الصالحين للدعاء في الطاعون الكبير وانتشار الطاعون بشكل أكبر، كأن الله عاقبهم لعدم اتباعهم العلم.

وحذر جمعة من أن يدعي أحد الايمان والتقوى ويستغل الدين الاستغلال السيئ، مشددًا على أن الجين علاقة فردية بين العبد وربه.