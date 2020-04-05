إجازة أسبوعين لعمال اليومية بـ"كهرباء القناة" للوقاية من كورونا

أعلن على خلاف عضو مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء ورئيس اللجنة النقابية، أن المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء قرر منح عمال اليومية بالشركة إجازة لمدة أسبوعين مدفوعة الأجر كاملا كما قرر أن يكون عمل عمال النظافة بالتناوب بينهم، وذلك في إطار ما تمر به مصر والعالم من انتشار فيروس كورونا، ونظرا لما تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تدابير احترازية للحفاظ على صحة المواطن المصري والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قرر رئيس الشركة منح العاملين بالشركة والذين يقيمون في محافظات غير التي يعملون بها إجازة لمدة أسبوعين وتعقيم كافة منشآت الشركة بصفة يومية وضرورة عمل الواقيات اللازمة يوميا لجميع العاملين الموجودين بالعمل في كاف قطاعات وهندسات ومراقبات الشركة وتوفير كل سبل الوقاية لهم والمشتركين المترددين على هندسات الشركة.

وناشد رئيس شركة كهرباء القناة جميع المصريين بضرورة إتباع تعليمات القيادة السياسية والصحية بضرورة الالتزام بالمنازل والبعد عن التجمعات والوقوف خلف الدولة المصرية وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة والهدامة.