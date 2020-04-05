لوحات توعوية في شوارع دمياط الجديدة للتحذير من مخاطر كورونا

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تركيب بعض اللوحات الإرشادية والتوعوية في أكبر شوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، للتحذير من مخاطر فيروس كورونا المستجد، مكتوب عليها طرق العناية والتدابير الوقائية والاحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأكد رئيس الجهاز استمرار إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة في حملات تطهير وتعقيم الشوارع وموقف سيارات المدينة والأسواق التجارية، والمؤسسات العامة بالمدينة حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.