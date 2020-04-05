السكة الحديد: تشغيل 100 قطار لمواجهة زحام الركاب

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن تشغيل 100 قطار على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بواقع 34 قطارا بخط (القاهرة - الإسكندرية)، و16 قطارا بخط الصعيد، و12 قطارا بخط القاهرة دمياط، و5 قطارات بخطوط الضواحي والفرعية، و33 قطارا إضافيا للعمل على الخطوط الطوال والقصيرة، لمواجهة تكدسات الركاب داخل عربات القطارات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أنّ القطارات العاملة على جميع الخطوط تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أنّ حركة سير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضح أنّ هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة بالمحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة لمنع حدوث أي أعطال للرحلات.

ولفت رئيس السكة الحديد، إلى أنّ عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة، موضحا أنّ جميع العاملين بالهيئة يرتدون كمامات طبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتابع أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.