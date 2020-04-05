تناول الكوكاكيين وبول الأطفال.. خرافات عن كورونا لا تلتفت إليها

في الساعات القليلة الماضية، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر حد 1000 حالة، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، وصول إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر إلى 1070 حالة، بينها 241 حالة تعافت وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

منذ ظهور الفيروس المستجد، بمنتصف فبراير الماضي، انتشرت العديد من التصريحات المتضاربة والشائعات بشأن فيروس كورونا الجديد، نرصدها في السطور التالية:

- كتم النفس لمدة 10 ثوان لمعرفة حقيقة الإصابة بفيروس كورونا، وملاحظة السعال من عدمه، وهو أمر غير دقيق على الإطلاق، فالطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك هي الخضوع للاختبار المخصص لكشف المرض.

- الشاي بالثوم، نصح البعض بتناوله للوقاية من الفيروس، إلا أنّه أمر غير صحيح علميا على الإطلاق.

- شعرة في المصحف بسورة البقرة، ادّعى البعض أنّ وضع الشعرة في الماء ثم شربها يشفي من كورونا، وهو ما نفته دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنّ الأمر خرافة يجب عدم الالتفاف لها، واتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة.

- زيت السمسم على البشرة يمنع الفيروس، وهي بالتأكيد أمر خاطئ فالمطهرات التي أوصت بها وزارة الصحة فقط هي القادرة على ذلك، مثل الكحول.

- بول الأطفال يحمي من كورونا، خرافة أيضان إذ إنّ البول يحتوي على كميات من الجراثيم والفيروسات لا حصر لها.

- الكوكايين: نفت الصحة العالمية حقيقة قدرة المخدرات على منع الإصابة بالفيروس.

- كورونا ينتقل عبر الهواء لمسافة 8 أمتار، وهو أيضا اعتقاد غير صحيح، إذ ينتقل الفيروس لمسافة أكثر من متر واحد.

- 24 يوما هي فترة حضانة الفيروس، لم تثبت صحة هذه النظرية، إذ أكدت الدراسات والتقارير العلمية أنّ فترة الحضانة هي 14 يوما فقط كحد أقصى.

- الخفاش سبب انتشار المرض، انتشرت تلك الترجيحات من علماء صينين، الذين أكدوا أنّ لديهم مزيدا من الأدلة على أنّ الفيروس الجديد نشأ على الأرجح في الخفافيش، ونشرت دورية "جورنال نيتشر"، أنّ فيروس كورونا الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بالفيروسات المسببة لمرض الالتهاب الرئوي الحاد، المعروف باسم "سارس".

- وجود علاج للفيروس، تنتشر طوال الوقت تلك الأخبار بين مختلف دول العالم، إلا أنّ منظمة الصحة العالمية شددت أكثر من مرة على أنّه لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة للفيروس.

- الحيوانات الأليفة تنشر المرض، سبق وزعمت إحدى شركات إنتاج "أقنعة التنفس للكلاب"، أنّ العملاء اشتروا منتجاتها بأعداد كبيرة في مناطق سيطرة كورونا، قائلة إنّ الحيوانات الأليفة تلتقط الفيروس وتنشره بين البشر، بينما ردت منظمة الصحة العالمية بنفي ذلك، مؤكدة أنّه لا يوجد دليل على أنّ الفيروس يمكن أن يصيب الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط.

- الكلور المبيض علاجا لكل شيء حتى كورونا، وهو ما نفاه الدكتور أندريس روميرو، اختصاصي الأمراض المعدية في كاليفورنيا، محذرا من مخاطر تناول المبيض، الذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض المريء.

- الكمامات غير مفيدة، وهو ما زعمه البعض بدعوى أنّ الفيروس ينتقل أيضا من خلال العينين، بينما أكدت دراسات علمية أنّ الكمامات توفر حماية تزيد بنحو 5 أضعاف مقارنة بمن لا يستخدمونها.

- الصيف يقضي على كورونا، روّج الكثيرون لتلك النظرية ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنّ الصحة العالمية أكدت أنّه لا يوجد دليل لذلك الأمر على الإطلاق.