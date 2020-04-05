لقاء مع شاعر ومحاضرة عن كورونا.. فعاليات "ثقافة أونلاين" اليوم

يقدم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي فعاليتين اليوم، على قناة أمانة المؤتمرات عبر يوتيوب تبدأ الأولى في الثالثة عصرًا، وتأتي ضمن سلسلة محاضرات "ثقافة أونلاين" حيث يعقد لقاء بعنوان "الثقافات الشعبية في مواجهة الأزمات" يحاضر خلاله الدكتور سميح شعلان مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة.

وفي الثامنة مساءً، تستضيف القناة الشاعر اللبناني شوقي بزيع ليقدم قراءة لقصيدته "مرثية الغبار"، وتأتي ضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي يشهد مشاركات من كبار المبدعين في مصر والوطن العربي.