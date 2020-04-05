سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الأحد 5 أبريل الحالي، في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.