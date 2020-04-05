رغم توافر سيولة تصل إلى 24 مليارا.. دايملر تقترض 12 مليار يورو

تعمل Daimler AG على زيادة مرونتها المالية من خلال اتفاقية تسهيلات قروض أخرى تبلغ قيمتها 12 مليار يورو، علاوة على التسهيلات الائتمانية المتجددة التي تبلغ قيمتها 11 مليار يورو، مع فترة سداد حتى عام 2025، بما في ذلك خيارات التمديد.

وجرى الاتفاق على تسهيلات القرض مع المقرضين الأربعة BNP و Banco Santander و Deutsche Bank و JPMorgan في الأول من إبريل 2020.

يؤدي خط الائتمان الإضافي إلى إنشاء احتياطي سيولة إضافي، علاوة على السيولة والمرونة المالية القوية لدايملر بالفعل، وفي نهاية عام 2019 ، كان لدى شركة دايملر سيولة إجمالية تبلغ حوالي 24 مليار يورو، في أعمالها الصناعية.