بالفيديو.. "المتحدة" تطلق سيارات دعم المواطنين والأطباء​ ضد كورونا

أطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قوافل سيارات تجوب الشوارع ضمن حملة مؤازرة الشعب المصري ودعم جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية وفرق التمريض، في معركتهم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقوم بتحفيز المواطنين فى مناطق سكنهم وتشاركهم فى توجيه الشكر والتحية كما تبث مواد ترفيهية فى المناطق السكنية التى تزورها ويمكن للمواطنين متابعتها من منازلهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى عدد من الفيدوهات لسيارات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهى تقوم ببث الأغانى الوطنية، والتشجعية أمام المستشفيات الحكومية، ومستشفيات العزل المنتشرة بمختلف المحافظات وإذاعة أغنية "أنا إبن مصر" للمطرب محمود العسيلي.