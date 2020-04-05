محافظ المنيا يتابع تطبيق الحظر بالقرى ليلا ويحرر مخالفتين لمحل وصيدلية

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة مفاجئة على ثلاث قرى، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع، والتفتيش على الصيدليات، والتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المحافظ، تطبيق قرارات الحظر بقرة تلة، وطوه، وإدمو التابعين لمركز المنيا، حيث تم المرور على إحدى الصيدليات، ووجه المحافظ بإرسال التفتيش الصيدلي لوجود مخالفات تتعلق بعدم وجود صيدلي مختص، إضافة لوجود نقص في المستحضرات الطبية والمطهرات.

كما وجه المحافظ بتحرير مخالفة لأحد المحال، للعمل أثناء ساعات الحظر، كما تابع المحافظ مع رئيس المدينه نسب تنفيذ الإزالات للتعديات علي الأراضي، موجهًا بالتصدي لجميع المخالفين، وإزاله التعديات في المهد ،كما تابع المحافظ أعمال الرش والتطهير بالقرى.

ووجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق، وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.