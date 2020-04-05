تحرير 63 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية لضبط الأسعار بأسيوط

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمحافظة أسيوط بالاشتراك ومباحث التموين من تحرير 63 محضرا تموينيا متنوعا وذلك خلال حملات تموينية بعدد من مراكز وأحياء المحافظة من بينها حي شرق وحي غرب ومركزي البداري فضلاً عن تحرير 6 محاضر خرق حظر تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد.

شارك في الحملات المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط ومسؤولي الطب البيطري ونواب حي شرق وغرب أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز البداري ونواب المراكز في تلك الحملات التموينية

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدي بكل حسم أي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل ضعاف النفوس من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وردع المخالفين والخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند رصد أي مخالفة خلال الحملات الرقابية المكبرة التي تشنها المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.

مشيرا إلى مواصلة شن الحملات التموينية والمتابعة الميدانية للأسواق والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة والعمل على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة بناءاً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجهات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشار "المحافظ "إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للوقوف بجانب أجهزة الدولة بكافة الأشكال والمجالات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم 01550050292 التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب 01000623873 أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ فضلاً عن استقبال جهاز حماية المستهلك للبلاغات علي الخط الساخن 19588 أو رقم التليفون 0882129330 Google Play للهواتف الذكية وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.