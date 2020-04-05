محام مصاب بكورونا لـ"زوجته": فيكي حاجة حلوة.. ولـ"ابنته": سامحيني

"فيكي حاجة حلوة.. رغم خلافتنا واختلافتنا.. لكن بتطلعي تطلعي وتنزلي على مفيش.. وآسف يابنتي كنت نفسي أعمل لك غيد ميلاد السنة دي بس مش هعرف".. كان ذلك بعضًا مما جاء في الرسالة التي وجهها المحامي إسلام النجيري وابن محافظة دمياط، والذي أصيب بفيروس كورونا، ونُقل إلى مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية.

ويعد "النجيري" أول محام يصاب بالفيروس، حيث تم تحويله لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد بدكرنس بمحافظة الدقهلية لتلقي الرعاية الصحية هناك.

وقال النجيري في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في الوقت اللي حضراتكم ماسكين موبايلاتكم وبتشوفوا أسطول الإسعاف الخارج من مستشفى الصدر فى طريقه لمستشفى العزل أو الحجر الصحي خارج دمياط.. كنت واحدًا من ضمن هؤلاء".

وأضاف "النجيرى"، "ماتستغربوش حولت لمستشفى تمي الأمديد قبل يومين"، مضيفًا، "أنا مش زعلان ولا خايف، فالأعمار بيد الله، ولكن جايز تكون الساعة ساعة حق".

وتابع: "أولًا أحب أعترف أنا بحب مراتي و أم بنتي جدًا رغم خلافنا و اختلافنا، لكن دائمًا كان فيها حاجة حلوة بتطلع تطلع و تنزل على مفيش"، موجهًا رسالة لها قال فيها "سامحيني لو كنت أسأت ليكي".

كما وجه رسالة لابنته قال فيها "حور عيني وقلبي، وبنتي فرحة العمر، ربنا يحميكي ويبارك فى عمرك ياحور، كان نفسي أعملك عيد ميلاد السنة دي وأجيبلك هديتك يا حبيبة قلب بابا"، كما وجه رسالة لأسرته قال فيها "أهلى شكرًا على كل حاجة قدمتموها لي".

ووجه "النجيري" رسالة للمواطنين قال فيها، "ياريت يا جماعة تلزموا بيتكم وبلاش خروج وتجمعات، الموضوع بجد صعب، بلاش تلمسوا شنط الأكل الموجودة فيها حاجتكم، عليكم بإرتداء الجوانتي والكمامات".

وقال المحامي، "لا أعلم مصدر العدوى خاصة وأن كافة المحيطين بي كويسين، ولم يظهر لدى أحد منهم أعراض"، متابعًا "أول ما شعرت بالأعراض توجهت للمستشفى، كما وجه الشكر للدكتور محمد السباعي عضو غرفة العمليات الذي كان فى انتظاره على بوابة المستشفى، وأخد منه المسحة وعينة الدم وجاءت إيجابية".

وأردف قائلًا: "جايز أكون أُصبت خلال العمل، خاصة أن مهنتي تحتم عليا الاحتكاك، لأصبح أول محامي يُصاب بكورونا في دمياط".

كما وجه رسالة لزملاءه وزميلاته، "خلوا بالكم كويس جدًا من نفسكم، فأنا حاليا فى حالة حرب بين فيروس كورونا ومناعتي التي لا أعرف حاجة بعد عن سلاحه، والمعركة تدور داخل جسدي.. عليكم أن تتخيلوا كم التعب".

واختتم حديثه بالقول "الحمدلله، واثق بإن ربنا هينجينى منها إن شاء الله على خير.. دعواتكم".