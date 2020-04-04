إغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة لمنع تجمعات المصطافين

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارة الأمن بالجهاز قامت وبالتنسبق الكامل مع مديرية أمن دمياط، بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطيء اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ علي صحة سكان المدينة.

وناشد المهندس محمد رجب، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات، والحد من انتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة، شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد رجب، على إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة، الاستمرار في حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة، حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.