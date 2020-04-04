الهلال الأحمر يعقم الكنائس والمساجد في دمياط

طهر فريق الهلال الأحمر المصري فرع دمياط، كنيسة ماري جرجس بمنطقة العلواية، بالإضافة إلى شوارع منطقة العلواية ومنطقة الشيخ.

كما جرى تطهير مساجد الأربعين والشيخ الأطعن، إضافة إلى تطهير كنيسة العذراء مريم بميدان سرور.

جاء ذلك بحضور النائبة إيفيلين متى عضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط، والأمين العام للهلال الأحمر المصري بدمياط الأستاذ أحمد عوض.

جدير بالذكر أنه جرى استدعاء طلب استغاثة للأهالي لتطهير منطقة المنزة ومنطقة الشهابية، وبعض المناطق الأخرى.

ووعد الأمين العام بإدراج تلك الأماكن في جدول التطهير.