أسيوط تواصل تعقيم المنشآت ووسائل المواصلات لمنع انتشار كورونا

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية، وغير الحكومية، والمدارس، والمعاهد الأزهرية، ودور العبادة، وكافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة، ومواقف السيارات، ومحطات السكة الحديد، وذلك في إطار خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تقسيم المحافظة إلى 3 مناطق في الشمال والوسط والجنوب.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لمنع الاستغلال وضبط الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، فضلًا عن التأكد من عدم إقامة أي أسواق أسبوعية.