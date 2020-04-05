"في خدمة الشعب".. لواء شرطة ينقذ طفلة لدغها عقرب وقت الحظر وينقلها للمستشفى

بينما كان اللواء أحمد حجازي، المعين بخدمة كمين ميدان أسماء الله الحسنى بأسيوط، يلاحظ الحالة المرورية والأمنية، لاحظ شخصا يحمل طفلته ويطلب النجدة، بعدما تعرضت للدغة "عقرب" داخل منزل الأسرة القريب من الكمين.

لم يتردد اللواء حجازي في تقديم العون والخدمة للأب المكلوم، ونقله وطفلته لأكثر من مستشفى حتى عثروا على المصل المطلوب، ضاربا أروع أمثلة خدمة المواطن.

الواقعة كما يرويها محمد فاضل والد الطفلة، أنه فوجئ بابنته تصرخ داخل المنزل، واكتشف أنها تعرضت للدغة عقرب، فحملها وأسرع بها إلى الشارع الذي كان خاليًا من المارة، ما عدا الكمين القريب من المنزل وهو كمين أسماء الله الحسنى.

ويضيف فاضل: "اقتربت من الكمين وفوجئت بضابط برتبة لواء يسرع في اتجاهي وسألني عن سبب النزول في هذا التوقيت، وأخبرته بما تعرضت له الطفلة، فقاد سيارة الشرطة المتوقفة بالكمين، واصطحبنا إلى مستشفى "سانت ماريا"، واكتشفنا عدم وجود مصل، فنقلنا إلى مستشفى القصر".

وتابع: "المصل لم يكن متوفرا في مستشفى القصر، لكن بنتي تلقت الإسعافات الأولية هناك، وتركنا اللواء حجازي، وتوجه إلى مستشفى الشاملة بمفرده وحصل على المصل، وأحضره إلينا".

وأشار إلى أن اللواء لم يغادر إلا بعد الاطمئنان على صحة الطفلة.

وختم حديثه بقوله: "فعلا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. ومهما شكرت ومهما دعيت مش هيوفيه حقه".

من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية هي حسن معاملة المواطن الذي تكتمل به منظومة الأمن، ومراعاة الحالات الإنسانية في الكمائن وتقديم العون لهم.