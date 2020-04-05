تعليم الإسكندرية تشكل غرف دعم فني بالمدارس والإدارات لمتابعة الامتحان

شكلت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، غرف عمليات "الدعم الفني"، وذلك أثناء ساعات انعقاد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، داخل كل مدرسة ثانوية، بجانب 8 إدارات تعليمية، وغرفة أخرى داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للتواصل مع الوزارة مباشرة.

وتتكون غرفة العمليات أو الدعم الفني داخل كل مدرسة ثانوية من مدير المدرسة، ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومسؤول التطوير، ومسؤول الحكومة الإلكترونية، ومسؤول الإحصاء، فيما تكونت غرف الإدارة من مدير عام الإدارة، ووكلاء الإدارة، ومسؤول التطوير في الإدارة ومسؤول شؤون الطلاب، ومسؤول الإحصاء، ومدير المراحل المختلفة والأمن والاتصال السياسي، بينما تكونت غرفة المديرية، من مدير المديرية يوسف الديب، ومدير عام التعليم العام، ومسؤول التطوير والاحصاء.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، إن دخول الطلاب من المنزل على منصة الامتحانات، تم في الساعات المحددة للامتحان من الوزارة، مشيرة إلى أن الغرفة تستقبل شكاوى الطلاب حيال الكود أو عدم القدرة على الدخول للامتحان.

وأضافت أن الطالب سيتواصل مع غرفة الدعم الفني في المدرسة التابع لها حيال واجهته أي صعوبات، وإذا لم تتمكن المدرسة من الحل سيتم التواصل مع غرفة الإدارة والتي بدورها ستتواصل غرفة المديرية وإبلاغها بمشكلة الطالب والتي تتواصل مع الوزارة.

وأكدت "شرف"، أن الوزارة تتابع بنفسها كافة أكواد الطلاب في جميع المحافظات المقرر لها الامتحان اليوم، ومن بينها الإسكندرية.