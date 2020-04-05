سنغافورة تسجل 120 حالة إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة يومية

سجلت سنغافورة 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة إصابات يومية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

كانت سنغافورة قررت، في وقت سابق، تشديد العقوبات على مخالفي سياسة "التباعد الاجتماعي" المطبقة لتقليل انتشار الوباء، مهددة بعقوبة "السجن لـ6 أشهر أو غرامة قدرها 7 آلاف دولار"، بحق كل من "يقف قريبا من الآخرين بشكل كبير".

واعتُمد القانون الجديد، ضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء بعد دخوله إليها من مسافرين زاروا مناطق أخرى من العالم، وسيعاقب كل من يجلس متعمدا على مسافة أقل من متر واحد من الآخرين، أو الجلوس في أماكن يمنع الجلوس فيها، فيما يستمر سريان القانون حتى نهاية أبريل المقبل.