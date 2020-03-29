وزيرة الصحة: نهدف للسير على خطى سنغافورة واليابان في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هدف الوزارة، أن يسير منحى الإصابات في مصر بفيروس كورونا نفس منحى سنغافورة واليابان، حيث إن الدولتين بدأوا قبل مصر بكثير في إجراءات مجابهة الفيروس، وما زال الترند لديهم يسجلون من 40 لـ60 حالة فقط يوميًا، موضحة أنها لا تستطيع مقارنة مصر بسنغافورة، خاصة في عدد السكان.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "مش هقدر أقارن مصر بسنغافورة عشان مصر 100 مليون شخص، بينما سنغافورة 5 ملايين فقط، والإجراءات عندما يتم تطبيقها على 100 مليون شخص تصبح أكثر صعوبة"، موضحة أن الوزارة حتى الآن، قادرة على التحكم في الأزمة وحصرها وتوقع "الإصابات هتيجي منين".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه لا أساس ما يتردد حول استخدام عدة مدارس وتجهيزها لاستخدامها كمستشفيات، موضحة أن قدرات الوزارة في أسوأ السيناريوهات كافية، "مش عاوزين في نفس الوقت نغفل مرضى القلب والأورام والكلى".

وتابعت :" إحنا مقسمين الأدوار بين وزارة الصحة والمجتمع المدني والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، وعارفين من دلوقتي، لو حصل حالات جائحة للفيروس هتروح أنهي مستشفى، وأصحاب الأمراض زي القلب والكلى والأورام هيكونوا فين، ده في أسوأ السيناريوهات، مش محتاجين دلوقتي مدارس أو أماكن تانية".