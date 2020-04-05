مسئول بالأمم المتحدة: كورونا لفت نظر العالم للاهتمام بالصحة الوقائية

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة، ونائب رئيس البنك الدولي الأسبق، ووزير الاستثمار المصري الأسبق، وأستاذ المالية المتميز بكلية الإدارة بجامعة النيل الأهلية، إنّ أزمة فيروس كورونا التي يشهدها العالم حاليا لفتت الانتباه إلى واحد من الدروس المستقبلية والمتعلقة بكيفية اهتمام العالم بالنظام الصحي العام والصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية، ونظام التأمين الصحي الشامل للكافة، وهي من الأمور التي يجب أن تكون محل اهتمام الدولة ونصب أعينها في استشراف المستقبل.

محيي الدين: نحن أمام العاصفة الكاملة.. على الجميع التعامل بآليات مختلفة والاستعداد لها

وأضاف خلال لقائه بمجلس أمناء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور طارق خليل، في بث حي مباشر عبر الحواسب والهواتف الذكية، وبحضور قامات علمية وتعليمية متنوعة على مستوى العالم، أننا أمام ما يطلق عليه "العاصفة الكاملة" التي تتطلب من الجميع آليات تعامل مختلفة بل والاستعداد لما بعدها.

وكشف خلال لقائه على الهواء من نيويورك في محاضرته التي حملت عنوان "مواجهة العاصفة الكاملة: إقتصاد العالم ما بعد كورونا"، عما يسمى "الوجه الآخر" لشكل العالم وكيفية الاستعداد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّه كما كنا أمام أغنياء حرب في بعض الفترات سنجد أنفسنا الفترة المقبلة أمام "أغنياء كورونا".