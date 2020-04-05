محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات الصف الأول الثانوي العام التجريبية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية دون شكاوي.

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس الثانوية للرد على استفسارات الطلبة وتقديم الدعم الفني للطلبة وأولياء الأمور.

وقال المحافظ، إنه تم تسليم شرائح أجهزة التابلت لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100%من خلال 8 مراكز تم تخصيصها لتوزيع شرائح التابلت على مستوي المحافظة.

من جانبه، أكد عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المقيدين لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي العام يبلغ 3 آلاف و26 طالبًا وطالبة.

وأضاف أنه تم تخصيص عدد 18 عضوا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لتقديم الدعم الفني والرد علي أي استفسارات أو شكاوي قد تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، موضحا أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام تجريبية وأنها تهدف إلى التحضير لامتحان مايو المقبل، من خلال اكتشاف المشكلات التي قد تواجه الطلاب والعمل على حلها.