توقعات طقس الغد: معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة في الصباح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 22

مطروح 15 21

السلوم 15 20

سيوة 16 23

بورسعيد 15 22

دمياط 15 23

الزقازيق 16 27

الإسماعيلية 15 27

السويس 16 27

العريش 17 24

رفح 17 24

رأس سدر 15 25

نخل 16 26

نويبع 15 29

طابا 15 28

كاترين 14 27

الطور 20 30

شرم الشيخ 22 33

الغردقة 20 32

مرسى علم 20 28

الفيوم 17 28

بني سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 15 30

سوهاج 16 31

قنا 16 36

الأقصر 18 37

أسوان 18 39

أبو سمبل 17 38

الوادي الجديد 18 35

شلاتين 16 32

أبو رماد 16 33

حلايب 16 30

رأس حدربة 17 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 22 39

المدينة 23 39

الرياض 23 34

المنامة 23 29

أبوظبي 22 33

الدوحة 22 33

الكويت 20 34

دمشق 09 26

بيروت 16 27

عمان 11 28

القدس 11 25

غزة 14 27

بغداد 18 31

مسقط 26 33

صنعاء 11 28

الخرطوم 25 41

طرابلس 10 17

تونس 08 19

الجزائر 11 18

الرباط 13 23

نواكشوط 20 31