"صحة الغربية": الكشف على 620 مخالطا لمدير مطعم البيتزا بقرية الهياتم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، الانتهاء من إجراء الفحوصات اللازمة للكشف على 620 من المخالطين لمدير مطعم "بيتزا "، والذي تسبب في انتشار العدوى بقرية الهياتم بمركز المحلة.

صرح بذلك الدكتور عيد الناصر حميدة وكيل الصحة بالغربية، لافتا إلى استمرار الحملات الوقائية وانتشار فرق مكافحة العدوى ومندوبي التثقيف الصحي والرائدات الريفيات بين صفوف الأسر والعائلات من القاطنين بنطاق القرية المنكوبة.

ووجه وكيل الصحة بالغربية، الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بأهمية نشر كافة الفرق الميدانية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري على مستوى المناطق السكنية التى ظهرت بها الحالات الإيجابيية.

وأصدر وكيل الصحة توجيهاته بتطبيق العزل المنزلي، وتطبيق مراحل التطهير والتعقيم بكافة المواقف ومداخل ومخارج القرية بالكامل.

جدير بالذكر، أن قرية الهياتم ظهرت فيها 11 حالة إيجابية مصابة بعدوى كورونا، ما أثار قلق المواطنين ودفعهم لتأمين أرواح وحياة ذويهم.