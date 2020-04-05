وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف معاشات أبريل بمكاتب البريد دون تكدس

تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه

وتواصل وزير الاتصالات مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ ووفقاً لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأعلنت الهيئة القومية للبريد عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات آمنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين في أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4 آلاف مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية؛ وجرى مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً، إضافة إلى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات إلى جانب مكاتب البريد.

وبدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 1 و2 و4 أبريل، كما بدأت اليوم وحتى 7 أبريل في تسليم الشريحة التالية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ في حين سيتم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه يومي 8 و9 أبريل.