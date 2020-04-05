مصارعة وملاكمة وتايكوندو "أون لاين" بسبب كورونا في المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن برنامج للتدريب "أون لاين"، يشمل رياضات الملاكمة، والمصارعة، والتايكوندو، وتنس الطاولة، وذلك للحفاظ على مستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا، واستمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، في ظل الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن التدريبات تقام تحت شعار "مصر كلها إيد واحدة"، تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبإشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا بمنع التجمعات.

وأضاف أن المديرية نفذت مبادرة لرش وتطهير مراكز الشباب، إلتزامًا بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على صحة الشباب والمواطنين، لافتًا إلى التعاون مع مختلف الجهات من أجل توعية المواطنين بالفيروس المستجد وطرق الوقاية منه.

وأشار "عكاشة" إلى أن المبادرة تمت بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المراكز وأعضاء مراكز الشباب، وفريق شباب يدير شباب، والكشافة والجوالة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة، وتتضمن أعمال التنظيف والتطهير داخل مراكز الشباب تعقيم أماكن صرف المعاشات، تنظيم المواطنين، وتطهير مجموعة من القري، كما تضم الحملة مجموعة من شباب الطلائع.