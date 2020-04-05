توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار نشاط الرياح وتساقط أمطار خفيفة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الحالة الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة خلال الفترة من 6 أبريل وحتى 8 أبريل الحالي.

إذ يسود الاثنين والثلاثاء طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة، وتكون نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

فيما يسود الأربعاء طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تتساقط يومي الثلاثاء والأربعاء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة على النحو التالي:

طقس الاثنين 6 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 18.

طقس الثلاثاء 7 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

طقس الأربعاء 8 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.