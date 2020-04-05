استشاري أمراض رئة: الهواء لا يستطيع نقل الفيروس لأكثر من مترين

قال عبدالمعنم حميد، استشاري أمراض الرئة والعناية المركزة في باريس، إن المتعافين من فيروس كورونا، يمكنهم نقل المرض، حسبما نُشر في دراسة أمريكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "dmc": "كنا على دراية بهذا الموضوع من البداية، ويجب أن نفرق بين فترة الحضانة وفترة العدوى، الأولى هي موجودة بين انتقال الفيروس للمريض وظهور الأعراض أما فترة العدوى يبقى فيها المريض ناشرًا للعدوى وهي تتراوح ما بين 21 إلى 28 يومًا".

وحول أبرز طرق انتقال فيروس كورونا، قال حميد: "اللمس والسعال والعطس، وأخيرا جرى اكتشاف طريق الانتقال بالهواء، أي عندما يسعل أو يتنفس أو يتكلم، يتطاير الرذاذ وتبقى معلقة في الهواء لمدة 4 ساعات، ويدفعها الهواء إلى مترين على الأكثر، لا لعشرات الأمتار".

ولفت، إلى أنه لا توجد أي دراسة تشير إلى تأثير اختلاف فصيلة الدم في حمل الفيروس ونقل العدوى.