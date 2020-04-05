خالد الجندي: لا يمكن إقصاء الدين عن شرايين الحياة في المجتمع

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا ضحايا النصابين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة، "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة"، لافتاً إلى أنه لا يمكن لدولة أن تعيش بدون دين ولا يمكن إقصاء الدين عن شرايين الحياة في المجتمع.

وأضاف الجندي، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن قنوات الرقص والأغاني أكثروا هذه الفترة من الدعاء لأنهم أدركوا الآن أن الله حق، لأن الموضوع وفيروس كورونا والأزمة التي يمر بها العالم كله ليست تهريج، وأن كل الدول الآن عرفوا الله، ولا يوجد سوى مجموعة العلمانيين هم الذين يتهكموا على الدين وفرحانين بإغلاق المساجد ويريدون انتهاز الفرصة بالقضاء على الدين، والأزهر، والمشايخ.

وتابع، أن الذي تضرر في موسم الحج هم العمال والغلابة الذين كانوا يسترزقون، وكذلك عمال النظافة.