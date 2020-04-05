جامعة القاهرة: التحاليل أظهرت سلبية الـ60 حالة المتواجدة بمعهد الأورام

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، إن معهد الأوروام به 60 مريضا، ظهرت سلبية تحاليل فيروس كورونا الخاص بهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "جامعة القاهرة تجري استكمال اليوم لعملية تحليل وأخذ عينات لكل المتواجدين بمعهد الأورام".

وتابع: "لحد دلوقتي تم الكشف على نحو 800 شخص، والمعهد فيه 600 ممرض، و750 طبيبا، و2000 موظف إداري و60 مريض"، مشيرا إلى أن المرضى شاء الله ألا يكونوا مصابين حتى لا يجمع عليهم الظروف الصعبة والإصابة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين في معهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ظهور عدد من الإصابات بفيورس كورونا المستجد.